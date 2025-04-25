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Деметрадзе рассказал о преимуществах ЦСКА в предстоящем матче со «Спартаком»

Деметрадзе рассказал о преимуществах ЦСКА в предстоящем матче со «Спартаком»
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Бывший нападающий сборной Грузии Георгий Деметрадзе рассказал о преимуществах ЦСКА в предстоящем матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Игра состоится в эту субботу, 26 апреля, и начнётся в 19:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ожидаю боевой игры между «Спартаком» и ЦСКА. Армейцы не проигрывают девять матчей в весенней части сезона. У ЦСКА есть преимущество в психологическом плане и больше вариантов для победы, чем у «Спартака». Жду зрелищной игры, от которой зрители останутся довольны», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По состоянию на сегодняшний день лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар», который набрал 55 очков по итогам 25 матчей. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит», отстающий от чёрно-зелёных на два очка. Тройку лидеров замыкает «Спартак». Красно-белые набрали 50 очков.

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