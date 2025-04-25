CAS обязал Норманна выплатить «Ростову» более € 3 млн по делу о расторжении контракта

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал футболиста Матиаса Норманна и саудовский клуб «Аль-Раед», владеющий правами на игрока, выплатить «Ростову» более € 3 млн и проценты по делу о расторжении контракта. Об этом сообщает пресс-служба организации на своём официальном сайте.

Напомним, в начале апреля стало известно, что CAS признал Норманна виновным в расторжении контракта с «Ростовом». Летом 2023 года, играя в аренде за «Динамо», Матиас в одностороннем порядке расторг соглашение с ростовским клубом и уехал в Саудовскую Аравию.

В нынешнем сезоне 28-летний опорный полузащитник провёл 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Норманна в € 2,8 млн.