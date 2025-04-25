Эдуард Мор: «Динамо» не борется за чемпионство, максимум — за тройку

Ветеран «Спартака» Эдуард Мор высказался в преддверии матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Зенитом». Игра состоится в субботу, 26 апреля, и начнётся в 14:00 мск.

«Динамо» играет в Кубке России во вторник, а «Зенит» — в среду. Важно, что у питерцев будет двухматчевое противостояние. У «Зенита» не может быть приоритет в сторону Кубка — им нужно побеждать в чемпионате. Они должны сыграть с «Динамо» на свой максимум. Я вижу небольшое преимущество на стороне «Зенита», потому что для них это важнейший матч. А «Динамо» за чемпионство уже не борется, максимум — за тройку, и то вряд ли. Поэтому для «Динамо» важнейшим матчем будет игра на Кубок России — это не может не сказаться.

Другое дело, что Личка постоянно пытается играть с «Зенитом» с позиции силы. Вопрос в том, решится ли он снова так сыграть или будет более аккуратная игра. Я жду голевой матч», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.