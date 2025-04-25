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Георгий Деметрадзе: Захаряну ещё дадут шанс в «Реале Сосьедад»

Георгий Деметрадзе: Захаряну ещё дадут шанс в «Реале Сосьедад»
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Бывший футболист сборной Грузии Георгий Деметрадзе оценил перспективы российского полузащитника Арсена Захаряна в испанском «Реале Сосьедад» после ухода главного тренера Иманола Альгуасиля. Специалист покинет клуб после завершения сезона.

«Альгуасиль очень многое сделал для «Реала Сосьедад». Жаль, что он уходит, однако такова судьба тренеров. Что касается будущего Захаряна, я не знаю, кто придёт на место тренера и будет ли он давать игровую практику Арсену. Альгуасиль сильно доверял Захаряну и подготавливал его. Возможно, новый специалист знает, что у Арсена много травм, и попросит его продать. Однако не думаю, что такое произойдёт — «Реал Сосьедад» затратился на него, ему дадут ещё шанс», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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