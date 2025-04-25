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Кобель может перейти из «Боруссии» Дортмунд в клуб АПЛ этим летом — Footmercato

Кобель может перейти из «Боруссии» Дортмунд в клуб АПЛ этим летом — Footmercato
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Голкипер дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель может покинуть клуб этим летом. Об этом сообщил Footmercato.

По информации источника, вратарём сборной Швейцарии интересуются два клуба английской Премьер-лиги — «Челси» и «Ньюкасл». Отмечается, что агент футболиста в ближайшие дни встретится в Лондоне с представителями английских клубов.

В текущем сезоне чемпионата Германии 27-летний Грегор Кобель провёл 28 матчей. Также на его счету 13 игр в Лиге чемпионов. По информации Transfermarkt, рыночная стоимость голкипера оценивается в € 40 млн. Срок контракта Кобеля с «Боруссией» рассчитан до лета 2028 года.

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