Александр Григорян: когда обыгрываются аутсайдеры, игроки «Краснодара» падают на поле

Российский тренер Александр Григорян намекнул, что «Краснодар» ждёт сложная игра с махачкалинским «Динамо». Чёрно-зелёные встретятся с дагестанской командой в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра состоится сегодня, 25 апреля, и начнётся в 19:30 мск.

«Когда обыгрываются аутсайдеры, игроки «Краснодара» падают на поле. Я имею в виду усилия, которые затрачивает команда», — заявил Григорян в эфире «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» удерживает лидерство в чемпионате России, набрав 55 очков по итогам 25 матчей. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит», отстающий от чёрно-зелёных на два очка. Тройку лидеров замыкает «Спартак». Красно-белые набрали 50 очков.