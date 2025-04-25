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Александр Григорян: когда обыгрываются аутсайдеры, игроки «Краснодара» падают на поле

Александр Григорян: когда обыгрываются аутсайдеры, игроки «Краснодара» падают на поле
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Российский тренер Александр Григорян намекнул, что «Краснодар» ждёт сложная игра с махачкалинским «Динамо». Чёрно-зелёные встретятся с дагестанской командой в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра состоится сегодня, 25 апреля, и начнётся в 19:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
25 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Когда обыгрываются аутсайдеры, игроки «Краснодара» падают на поле. Я имею в виду усилия, которые затрачивает команда», — заявил Григорян в эфире «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» удерживает лидерство в чемпионате России, набрав 55 очков по итогам 25 матчей. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит», отстающий от чёрно-зелёных на два очка. Тройку лидеров замыкает «Спартак». Красно-белые набрали 50 очков.

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