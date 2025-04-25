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Наумов: с приходом нового тренера в «Реал Сосьедад» Захарян может переписать свою карьеру

Наумов: с приходом нового тренера в «Реал Сосьедад» Захарян может переписать свою карьеру
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил перспективы российского полузащитника Арсена Захаряна в испанском «Реале Сосьедад» после ухода главного тренера Иманола Альгуасиля. Специалист покинет клуб после завершения сезона.

«Не знаю, как уход Альгуасиля из «Реала Сосьедад» отразится на Захаряне. Я считаю, что у него там не получилось. Было много травм и мало игровой практики. Арсену нужно возвращаться в «Динамо» или уходить в другой клуб в Европе. Альгуасиль не так много доверял Захаряну. Возможно, другой тренер будет больше давать игровой практики.

При новом специалисте всё начнётся сначала, он может по-другому посмотреть на Захаряна и больше довериться ему. Если взять Станковича, он в этом сезоне начал доверять Умярову, хотя у Наиля не было игровой практики в «Спартаке». Таких случае миллион. С приходом нового тренера футболист переписывает свою карьеру и начинает играть», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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