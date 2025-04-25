Глушаков высказался о настрое «Спартака» и ЦСКА на предстоящее дерби

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков высказался о настрое «Спартака» и ПФК ЦСКА в преддверии очного матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра состоится в эту субботу, 26 апреля, и начнётся в 19:30 по московскому времени.

«Есть люди с именами, которые чемпионство выигрывали в обоих командах, — Акинфеев и Зобнин, это от них больше накачка будет идти. Футболистам будут рассказывать эту историю, что мы должны победить. Перед такими матчами кайфуешь и тренер особо ничего не говорит. Все выходят, по щам друг друга бьют и заводят перед игрой», — сказал Глушаков в видео на YouTube-канале «О, Футбол!».