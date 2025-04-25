Иван Сергеев: Семак поздравил меня с рекордом, в «Зените» у меня осталось много друзей

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев рассказал, что главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поздравил его с рекордом по голам за самарский клуб. Сергеев перешёл в «Крылья Советов» из «Зенита».

«Семак поздравил меня с рекордом. Ещё из «Зенита» мне написал Дима Чистяков. Он также поздравил меня с рекордом и пожелал, чтобы я продолжал забивать. И чтобы команда набирала очки. С ним я очень близко общаюсь.

Я не расстроился. У меня нет никаких обид на «Зенит». Я выходил на поле и делал свою работу. Но это футбольная работа, так что я двигаюсь дальше. А в «Зените» у меня осталось много друзей», – сказал Сергеев в эфире «Матч Премьер».

29-летний Иван Сергеев отметился рекордным забитым мячом в игре 24-го тура чемпионата России с подмосковными «Химками» (3:1). Позднее он обновил рекорд, отличившись в матче с московским ЦСКА (1:1). На счету Сергеева 59 голов за «Крылья Советов».