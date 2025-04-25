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«Динамо» Москва — лидер РПЛ по забитым голам за последние семь туров

«Динамо» Москва — лидер РПЛ по забитым голам за последние семь туров
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Московское «Динамо» является лидером Российской Премьер-Лиги по количеству забитых мячей в последних семи турах (с 19-й по 25-й). Так, бело-голубые забили 16 голов в указанный период. Об этом сообщает телеграм-канал РУСТАТ.

По состоянию на сегодняшний день лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар», который набрал 55 очков по итогам 25 матчей. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит», отстающий от чёрно-зелёных на два очка. Тройку лидеров замыкает «Спартак». Красно-белые набрали 50 очков. «Динамо» — пятое.

В матче 26-го тура РПЛ «Динамо» сыграет с «Зенитом» на домашней арене. Игра состоится в эту субботу, 26 апреля, и начнётся в 14:00 мск.

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