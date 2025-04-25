Булыкин считает, что смена тренера в «Реале Сосьедад» пойдёт на пользу Захаряну

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин оценил перспективы российского полузащитника Арсена Захаряна в испанском «Реале Сосьедад» после ухода главного тренера Иманола Альгуасиля. Специалист покинет клуб после завершения сезона.

«Возможно, уход Альгуасиля из «Реала Сосьедад» пойдёт на пользу Захаряну. Придёт новый главный тренер, которому нужно заново всё смотреть и каждого оценивать. У Арсена будет возможность хорошо себя проявить. Не знаю, какие планы у Захаряна — показывать себя там или уходить в аренду. Но новый тренер даст ему шанс и время, потому что он не знает Арсена.

Если бы в «Реале Сосьедад» был плохой тренировочный процесс, травмы были бы у полкоманды, а не у одного Захаряна. На это надо смотреть индивидуально, есть много нюансов. Пожелаем удачи Арсену, набрать хорошую физическую форму. Мы знаем, что у него хороший потенциал», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.