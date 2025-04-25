Ветеран ЦСКА Кузнецов оценил молодого хавбека Кисляка

Бывший футболист ПФК ЦСКА Дмитрий Кузнецов оценил молодого хавбека армейцев Матвея Кисляка.

«Он и с мячом хорош, и в отборе, и поле видит. Он не хам. Он маленький, он быстрый, везде хочет успевать. Кисляк — очень универсальный футболист», — сказал Глушаков в видео на YouTube-канале «О, Футбол!».

В нынешнем сезоне Кисляк принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.