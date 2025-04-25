Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ветеран ЦСКА Кузнецов оценил молодого хавбека Кисляка

Ветеран ЦСКА Кузнецов оценил молодого хавбека Кисляка
Комментарии

Бывший футболист ПФК ЦСКА Дмитрий Кузнецов оценил молодого хавбека армейцев Матвея Кисляка.

«Он и с мячом хорош, и в отборе, и поле видит. Он не хам. Он маленький, он быстрый, везде хочет успевать. Кисляк — очень универсальный футболист», — сказал Глушаков в видео на YouTube-канале «О, Футбол!».

В нынешнем сезоне Кисляк принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Материалы по теме
Кисляк — в топ-4 лучших оборонительных хавбеков мира в возрасте до 20 лет по версии CIES
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android