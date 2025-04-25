КДК РФС дисквалифицировал игрока «Пари НН» Каккоева на два матча, на один из них — условно

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о дисквалификации защитника «Пари Нижний Новгород» Никиты Каккоева после удаления в матче 25-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом» (0:3).

«Рассмотрели удаление Никиты Каккоева за серьёзное нарушение правил. В протоколе есть запись о травматическом случае. Была проведена проверка, нужна была информация от клуба. Перелом у Годяева не подтвердился, он начал тренировки. Поэтому мы рассматривали удаление без медицинских показаний, как грубая игра. Каккоев, Удальцов и Галкин приняли участие в заседании. Каккоев дисквалифицирован на два матча (на один матч — условно). Испытательный срок — до конца сезона. Каккоев извинился и на поле, и на заседании. С Годяевым он созванивался несколько раз, узнавал о самочувствии», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.