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КДК РФС дисквалифицировал игрока «Пари НН» Каккоева на два матча, на один из них — условно

КДК РФС дисквалифицировал игрока «Пари НН» Каккоева на два матча, на один из них — условно
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о дисквалификации защитника «Пари Нижний Новгород» Никиты Каккоева после удаления в матче 25-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом» (0:3).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Воробьёв – 45+3'     2:0 Пиняев – 56'     3:0 Карпукас – 90+6'    
Удаления: нет / Каккоев – 31'

«Рассмотрели удаление Никиты Каккоева за серьёзное нарушение правил. В протоколе есть запись о травматическом случае. Была проведена проверка, нужна была информация от клуба. Перелом у Годяева не подтвердился, он начал тренировки. Поэтому мы рассматривали удаление без медицинских показаний, как грубая игра. Каккоев, Удальцов и Галкин приняли участие в заседании. Каккоев дисквалифицирован на два матча (на один матч — условно). Испытательный срок — до конца сезона. Каккоев извинился и на поле, и на заседании. С Годяевым он созванивался несколько раз, узнавал о самочувствии», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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