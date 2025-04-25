КДК РФС не стал отменять красную карточку игроку «Динамо» Мх Алибекову

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет не стал отменять красную карточку игроку махачкалинского «Динамо» Муталипу Алибекову. Он заработал удаление в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:2).

«Динамо» Мх подавало заявление об отмене красной карточки Алибекова. ЭСК дала заключение, что игрок был удалён верно. Он пропускает следующий матч», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, Алибекову 27 лет, в нынешнем сезоне он провёл 15 матчей во всех турнирах, не записав на свой счёт результативных действий.