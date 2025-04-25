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КДК РФС увеличил дисквалификацию тренера «Спартака» Сакича за неисполнение санкций

КДК РФС увеличил дисквалификацию тренера «Спартака» Сакича за неисполнение санкций
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет увеличил дисквалификацию тренера «Спартака» Ненада Сакича за неисполнение санкций по ходу матча 25-го тура РПЛ с «Акроном».

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Дзюба – 23'     2:0 Пестряков – 29'     2:1 Бонгонда – 39'     2:2 Джурасович – 61'     2:3 Барко – 90+4'    

«На 90+ минуте после забитого гола Сакич попал в трансляцию с устройством, похожим на техническое средство связи. Сакич принимал участие в заседании. «Спартак» в письме написал, что с помощью рации Сакич общался с видеоаналитиком команды. Он тоже был приглашён на заседание. Мы стали выяснять, о чём общались. Видеоаналитик говорил, что Сакич просил посмотреть на мониторе, был ли офсайд у Угальде в моменте с пенальти. Мы проанализировали все высказывания, комитет пришёл, что Сакич дважды говорил фамилию Угальде. Когда он это говорил, слово «офсайд» не звучало. Мы посчитали, что он использовал эту связь для общения с лицами, участвующими в матче. Это запрещено регламентом.

КДК пришёл к выводу, что Сакич нарушил условие исполнения санкции. Принято решение увеличить дисквалификацию Сакичу на один матч (условно). «Спартак» оштрафован на 150 тысяч рублей. У Сакича испытательный срок до конца сезона. Если в одном из пяти матчей Сакич будет удалён, этот один условный матч станет реальным», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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