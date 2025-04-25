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КДК оштрафовал ЦСКА и «Зенит» за нецензурные кричалки болельщиков в адрес «Спартака»

КДК оштрафовал ЦСКА и «Зенит» за нецензурные кричалки болельщиков в адрес «Спартака»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал ЦСКА и «Зенит» за нецензурные кричалки болельщиков в адрес московского «Спартака». Каждый из клубов оштрафовали за поведение болельщиков на сумму в 30 тыс. рублей.

«Болельщики ЦСКА скандировали на 61-й минуте нецензурные кричалки в адрес «Спартака». Клуб оштрафован на 30 тысяч рублей.

Болельщики «Зенита» скандировали нецензурные кричалки в адрес «Спартака». Клуб оштрафован на 30 тысяч рублей», — передаёт слова Артура Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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