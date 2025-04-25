КДК РФС оштрафовал «Спартак» за использование болельщиками фаеров в матче с «Уралом»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о штрафе, наложенном на московский «Спартак» за использование болельщиками пиротехники на матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с екатеринбургским «Уралом» (3:0). Встреча состоялась 15 апреля.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
15 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Мартинс – 6' 2:0 Маркиньос – 28' 3:0 Барко – 40'
«Спартак» оштрафован на 40 тысяч рублей за использование пиротехники болельщиками. За нецензурные выражения болельщиков клуб оштрафован на 30 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Во втором этапе 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Спартак» сыграет с московским «Динамо» 29 апреля.
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