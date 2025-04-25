КДК РФС оштрафовал «Зенит» на 100 тыс. рублей за поведение болельщиков

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал «Зенит» на 100 тыс. рублей за поведение болельщиков по ходу игры 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом».

«Несколько болельщиков «Зенита» на протяжении почти всего матча сидели на ограждении трибуны В, подвергая угрозе своё здоровье, а также здоровье других зрителей. Штраф «Зениту» — 100 тысяч», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Матч между «Зенитом» и «Ростовом» состоялся 16 апреля. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:0.