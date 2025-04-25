КДК РФС оштрафовал «Зенит» на 100 тыс. рублей за поведение болельщиков
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал «Зенит» на 100 тыс. рублей за поведение болельщиков по ходу игры 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом».
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Соболев – 57' 2:0 Кассьерра – 64'
«Несколько болельщиков «Зенита» на протяжении почти всего матча сидели на ограждении трибуны В, подвергая угрозе своё здоровье, а также здоровье других зрителей. Штраф «Зениту» — 100 тысяч», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Матч между «Зенитом» и «Ростовом» состоялся 16 апреля. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:0.
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