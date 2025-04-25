Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Газзаев рассказал, в чём ЦСКА лучше «Спартака» перед дерби

Валерий Газзаев рассказал, в чём ЦСКА лучше «Спартака» перед дерби
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался в преддверии центрального матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги между армейцами и «Спартаком». Игра состоится в эту субботу, 26 апреля, и начнётся в 19:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я думаю, что преимущество ЦСКА в том, что после рестарта команда показывает хорошее качество игры, к этому же прибавим результаты, команда сбалансирована. Также у ЦСКА очень уверенно выглядит оборона. Хотелось бы, чтобы в атаке были более креативные футболисты. У «Спартака» же лучше дела в атаке, чем у ЦСКА», — приводит слова Газзаева ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар», который набрал 55 очков по итогам 25 матчей. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит», отстающий от чёрно-зелёных на два очка. Тройку лидеров замыкает «Спартак». Красно-белые набрали 50 очков. ЦСКА — четвёртый.

Материалы по теме
Глушаков высказался о настрое «Спартака» и ЦСКА на предстоящее дерби
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android