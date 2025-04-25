Деменко считает «Динамо» одним из самых неудобных соперников для «Зенита»

Российский экс-футболист Максим Деменко высказался о предстоящем матче «Зенита» с московским «Динамо» в 26-м туре чемпионата России. Встреча состоится 26 апреля.

«Зенит» играет гораздо лучше и интереснее с сильными командами. Взять последний матч с «Химками», где у питерцев были непонятная игра и плохая реализация. В первом тайме забили, а во втором ничего не получилось — присутствовала нервозность. С «Динамо» будет сложнее, динамовцы могут продемонстрировать хорошую игру. Это один из самых неудобных соперников для «Зенита». В прошлых матчах питерцы сталкивались с проблемами и не могли увезти три очка. В футболе бывает всякое — возможно, мяч попадёт в штрафной в руку и «Зениту» придётся отыгрываться, а у «Динамо» пойдёт игра», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.