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Деменко: ЦСКА выглядит предпочтительнее, но «Спартак» может показать выдающуюся игру

Деменко: ЦСКА выглядит предпочтительнее, но «Спартак» может показать выдающуюся игру
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Бывший футболист Максим Деменко поделился ожиданиями от московского дерби «Спартак» — ЦСКА в 26-м туре чемпионата России. Встреча состоится 26 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хоть ЦСКА и выглядит предпочтительнее по результатам в последних матчах и идёт весной на первом месте по очкам, «Спартак» может показать выдающуюся игру. При этом красно-белые в основном проваливают игры во встречах с командами из нижней части турнирной таблицы. С равными соперниками они выглядят неплохо. Мне кажется, в этом матче шансы на победу 50 на 50.

Если Помазун выйдет во встрече с ЦСКА, есть подоплёка, что Илья не так давно находился в составе армейцев. Болельщики будут нагнетать обстановку. Очень много зависит от Помазуна, как он психологически выдержит это давление. Со стороны фанатов ЦСКА возможны гул и крики в адрес Ильи», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 48 очков за 25 игр. «Спартак» располагается на третьей строчке, заработав 50 очков. На первом месте находится «Краснодар» (55).

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