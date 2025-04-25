Александр Кержаков полагает, что «Зенит» победит «Динамо» в матче РПЛ

Бывший нападающий «Зенита» и «Севильи» Александр Кержаков высказался в преддверии матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги между сине-бело-голубыми и московским «Динамо». Игра состоится в эту субботу, 26 апреля, и начнётся в 14:00 мск.

«Я думаю, что матч будет очень тяжёлым, но я лично отдаю предпочтение «Зениту», что команда добьётся тяжёлой победы. Сложно сказать, как именно «Зенит» начнёт. Нужно брать во внимание футбол, который пропагандирует «Динамо», а это игра в атаке, быстрая доставка мяча на нападающих. Однако «Динамо», наверное, не совсем хорошо играет без мяча, команде будет сложно, если «Зенит» возьмёт мяч на контроль. Вряд ли и «Зенит» с первых минут будет прессинговать и атаковать активно, но сложно предугадать», — приводит слова Кержакова ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар», который набрал 55 очков по итогам 25 матчей. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит», отстающий от чёрно-зелёных на два очка. Тройку лидеров замыкает «Спартак». Красно-белые набрали 50 очков. «Динамо» — пятое.