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Ветеран ЦСКА сравнил «Спартак» образца 1990-х с «Барселоной» Гвардиолы

Ветеран ЦСКА сравнил «Спартак» образца 1990-х с «Барселоной» Гвардиолы
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Ветеран ПФК ЦСКА Дмитрий Кузнецов рассказал, как в 1990-х играл против московского «Спартака». Он сравнил тогдашнюю команду красно-белых с «Барселоной» под руководством Хосепа Гвардиолы.

«Против меня в дерби играли Васька Кульков, Федя Черенков, они не били по ногам, потому что это были футболисты думающие. «Спартак» в то время находился в порядке. У них такой состав и игра были, что мяч вообще не отнять. Существовал тотальный контроль как у Гвардиолы в «Барселоне» или «Сити». Футболисты были очень техничные, играть против них было очень тяжело. Любой из футболистов атакующих мог гол забить. Сейчас потерь много, потому что хотят быстро всё сделать. У меня один гол в ворота «Спартака», но кому — Стасу Черчесову!» — сказал Кузнецов в видео на YouTube-канале «О, Футбол!».

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