«Почему на хоккее этого нет?» Кузнецов выразил недоумение из-за использования Fan ID в РПЛ

Ветеран ПФК ЦСКА Дмитрий Кузнецов выразил недоумение из-за использования системы Fan ID на матчах Российской Премьер-Лиги. Он провёл параллель с хоккеем и баскетболом, где нет нужды оформлять паспорт болельщика.

«Почему на Кубок нет Fan ID, а на чемпионат есть? Почему на хоккей и баскетбол нет Fan ID? Они что, с футболом разные? Очень много армейцев я знаю, которые отказались из-за этого ходить на игры чемпионата», — сказал Кузнецов в видео на YouTube-канале «О, Футбол!».

Напомним, большинство фанатских движений клубов РПЛ отказались от посещения матчей после введения Fan ID в знак протеста против этой системы.