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Кирьяков: будущее Захаряна в «Реале Сосьедад» — в его руках

Кирьяков: будущее Захаряна в «Реале Сосьедад» — в его руках
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Российский тренер Сергей Кирьяков оценил перспективы полузащитника Арсена Захаряна в испанском «Реале Сосьедад» после ухода главного тренера Иманола Альгуасиля. Специалист покинет клуб после завершения сезона.

«Будущее Захаряна в «Реале Сосьедад» будет зависеть от того, кто придёт в клуб в качестве нового тренера и как Арсен будет выглядеть в тренировочном процессе. Всё в руках Захаряна — он способен доказывать. Если ты выглядишь лучше своих конкурентов, будешь играть. Так было, есть и будет.

Не думаю, что травмы Арсена — следствие неправильного тренировочного процесса. Есть игроки, которые подвержены травмам, и Захарян из их когорты. Надо более профессионально и аккуратно следить за своим здоровьем. Этот период в «Реале Сосьедад» — определённый опыт. В моё время футболисты, подверженные травмам, заранее приезжали и больше готовились к тренировкам, чем остальные. Ему на это надо обратить внимание», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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