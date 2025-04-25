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Срджан Бабич признался, что не спал две ночи после поражения «Спартака» от «Динамо» Мх

Срджан Бабич признался, что не спал две ночи после поражения «Спартака» от «Динамо» Мх
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Сербский защитник «Спартака» Срджан Бабич признался, что не спал несколько ночей после поражения красно-белых от махачкалинского «Динамо» (1:2) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10'     0:2 Мрезиг – 16'     1:2 Бонгонда – 68'    

«После той игры я две ночи не мог уснуть. Даже с родными толком не разговаривал. Просто был в шоке. Да, в первом тайме соперник нас удивил, не давал нам перейти середину поля. Но при всём уважении к махачкалинцам… Мы не имеем права допускать такое. Не думаю, что дело в тактике. Скорее в ментальности, в настрое. Мы словно выбросили в мусорку первые 20 минут — и только после этого начали нормально играть», — приводит слова Бабича пресс‑служба «Спартака».

По состоянию на сегодняшний день лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар», который набрал 55 очков по итогам 25 матчей. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит», отстающий от чёрно-зелёных на два очка. Тройку лидеров замыкает «Спартак». Красно-белые набрали 50 очков.

В матче 26-го тура РПЛ «Спартак» сыграет с ЦСКА. Игра состоится в эту субботу, 26 апреля, и начнётся в 19:30 мск.

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