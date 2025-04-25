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«Ман Сити» интересен Дуэ, «ПСЖ» оценивает вингера в сумму от € 100 млн — TEAMtalk

«Ман Сити» интересен Дуэ, «ПСЖ» оценивает вингера в сумму от € 100 млн — TEAMtalk
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«Манчестер Сити» очень заинтересован в 19-летнем крайнем нападающем «ПСЖ» Дезире Дуэ. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, парижский клуб не хочет продавать французского футболиста, поэтому рассмотрит только предложения от € 100 млн. Подчёркивается, что скауты «горожан» внимательно следят за игрой Дуэ в последние несколько месяцев.

В нынешнем сезоне Дуэ принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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