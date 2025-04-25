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«Реал» требует отстранить судью от работы на финале Кубка Испании — COPE

«Реал» требует отстранить судью от работы на финале Кубка Испании — COPE
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Мадридский «Реал» рассчитывает, что Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отстранит судью Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа от работы на финальном матче Кубка Испании, где «сливочные» встретятся с «Барселоной» 26 апреля. Об этом сообщает COPE.

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, в «Королевском клубе» удивлены поведением Бенгоэчеа на предматчевой пресс-конференции, на которой арбитр заплакал из-за критики в свой адрес со стороны клубного телевидения «сливочных». Ранее ТВ «Реала» подготовило нарезку с ошибками рефери и отметило, что при его судействе сине-гранатовые побеждают чаще, чем «Королевский клуб».

В испанском гранде считают, что Бенгоэчеа не готов к работе на финале Кубка Испании.

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