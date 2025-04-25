Тренер «Ливерпуля» Слот высказался о возможном чемпионстве по итогам матча с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о возможном завоевании чемпионства по итогам матча 34-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом». Встреча состоится 27 апреля. «Красные» опережают «Арсенал», идущий вторым, на 12 очков. В случае если «Ливерпуль» наберёт хотя бы одно очко, команда досрочно станет чемпионом Англии.

«Прежде всего это большая ответственность, потому что мы знаем, что в последний раз этот клуб выигрывал лигу во времена COVID-19. Так что все с нетерпением ждут воскресенья, но мы знаем, что нам ещё предстоит выполнить свою работу и взять хотя бы одно очко. Мы знаем это и надеемся, что наши болельщики тоже это понимают, когда приходят на стадион, что они будут поддерживать нас как можно лучше — что они и делали весь сезон — и осознают, что нам всё ещё нужно очко.

Так что это приятная игра, которую мы ждём с нетерпением, однако это также и ответственность, которую мы несём перед воскресеньем. Сначала предстоит сыграть с «Тоттенхэмом», который тоже борется за что-то особенное, может быть, не в чемпионате, но точно в Лиге Европы. Поэтому они хотят подойти к «Будё-Глимт» в максимально подготовленном виде.

Мы сосредоточены только на следующем сопернике, которым сейчас является «Тоттенхэм». Мы постараемся подготовить команду так же, как мы готовили её весь сезон, и надеюсь, что команда, игроки, смогут привнести в игру ту же энергию, тот же менталитет, что и на протяжении всего сезона», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.