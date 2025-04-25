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Судья финала Кубка Испании заплакал на пресс-конференции из-за критики ТВ «Реала»

Судья финала Кубка Испании заплакал на пресс-конференции из-за критики ТВ «Реала»
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Судья Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа, назначенный на финальный матч Кубка Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом» (26 апреля), заплакал на пресс-конференции из-за критики со стороны клубного телевидения «сливочных».

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Когда твоему сыну говорят в школе, что его отец — «вор», и он возвращается домой в слезах, это действительно тяжело», — сказал Бенгоэчеа на пресс-конференции.

Фото: Кадр с пресс-конференции

Ранее телевидение «сливочных» опубликовало трёхминутное видео с разбором ошибок арбитра. В частности, подчёркивалось, что с баскским рефери «Реал» одержал 64% побед. В то же время «Барселона» — 81% побед.

Матч между «Барселоной» и «Реалом» пройдёт на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье.

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