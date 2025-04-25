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«Реал» никогда не сдаётся». Экс-вратарь «Барселоны» Вальдес — о финале Кубка Испании

«Реал» никогда не сдаётся». Экс-вратарь «Барселоны» Вальдес — о финале Кубка Испании
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Бывший вратарь «Барселоны» Виктор Вальдес высказался о предстоящем финале Кубка Испании, в котором каталонцы сыграют с мадридским «Реалом». Встреча состоится 26 апреля. Начало игры — в 23:00 мск.

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В финалах с «Реалом» мой опыт подсказывает мне, что нельзя говорить о фаворитах. «Реал» Мадрид — великая команда с великими звёздами. Это правда, что в течение сезона у клуба были взлёты и падения, но «Мадрид» никогда не сдаётся. В финалах они никогда не бывают мертвы, они очень опасны», — приводит слова Вальдеса Madrid Universal.

Отметим, что в чемпионате Испании сине-гранатовые лидируют с 76 очками в 33 матчах, «Королевский клуб» отстаёт на четыре очка. В трёх последних встречах чемпионата оба соперника одержали победы — «Реал» с одинаковым счётом 1:0 одолел «Алавес» на выезде, «Атлетик» дома и «Хетафе» – на выезде, «Барселона» после выездного успеха с «Леганесом» (1:0) выиграла на своём поле у «Сельты» (4:3) и «Мальорки» (1:0).

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