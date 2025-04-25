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Срджан Бабич высказался о возвращении активных болельщиков «Спартака» на трибуны

Срджан Бабич высказался о возвращении активных болельщиков «Спартака» на трибуны
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Сербский защитник «Спартака» Срджан Бабич высказался о возвращении активных болельщиков красно-белых в матчах Кубка России, а также поделился мыслями об аншлаге на трибунах в предстоящей встрече 26-го тура чемпионата России с ЦСКА. Игра состоится в эту субботу, 26 апреля, и начнётся в 19:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Недавний матч с «Зенитом» впервые за несколько лет собрал на нашем стадионе полные трибуны. На дерби с армейцами тоже ожидается аншлаг.
— И на кубковой игре с «Уралом» было много болельщиков. Нам это очень помогает! Намного проще играть, когда трибуны гонят тебя вперёд. При такой атмосфере лучше осознаешь, за какой большой клуб играешь. И сколько людей отдаёт свои эмоции, свои деньги, чтобы поддержать тебя. Сначала нас ждёт матч с ЦСКА, следом — кубковое дерби с «Динамо». Эти игры во многом определяющие. После них станет ясно, на что мы претендуем в этом сезоне.

— На матче с «Уралом» на трибуну за воротами вернулась часть активных фанатов. Их поддержка напомнила то, как болеют на домашних играх за «Црвену Звезду»?
— Да! Это ведь братские клубы. Кстати, на трибунах в матче с «Уралом» были сербские флаги, в какой-то момент фанаты скандировали о дружбе России и Сербии. Я в такие мгновения ощущаю себя как дома. Впрочем, мне с первого дня в «Спартаке» было комфортно, ни о какой долгой адаптации не было речи, — приводит слова Бабича пресс‑служба «Спартака».

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