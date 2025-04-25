Срджан Бабич высказался о возвращении активных болельщиков «Спартака» на трибуны

Сербский защитник «Спартака» Срджан Бабич высказался о возвращении активных болельщиков красно-белых в матчах Кубка России, а также поделился мыслями об аншлаге на трибунах в предстоящей встрече 26-го тура чемпионата России с ЦСКА. Игра состоится в эту субботу, 26 апреля, и начнётся в 19:30 мск.

— Недавний матч с «Зенитом» впервые за несколько лет собрал на нашем стадионе полные трибуны. На дерби с армейцами тоже ожидается аншлаг.

— И на кубковой игре с «Уралом» было много болельщиков. Нам это очень помогает! Намного проще играть, когда трибуны гонят тебя вперёд. При такой атмосфере лучше осознаешь, за какой большой клуб играешь. И сколько людей отдаёт свои эмоции, свои деньги, чтобы поддержать тебя. Сначала нас ждёт матч с ЦСКА, следом — кубковое дерби с «Динамо». Эти игры во многом определяющие. После них станет ясно, на что мы претендуем в этом сезоне.

— На матче с «Уралом» на трибуну за воротами вернулась часть активных фанатов. Их поддержка напомнила то, как болеют на домашних играх за «Црвену Звезду»?

— Да! Это ведь братские клубы. Кстати, на трибунах в матче с «Уралом» были сербские флаги, в какой-то момент фанаты скандировали о дружбе России и Сербии. Я в такие мгновения ощущаю себя как дома. Впрочем, мне с первого дня в «Спартаке» было комфортно, ни о какой долгой адаптации не было речи, — приводит слова Бабича пресс‑служба «Спартака».