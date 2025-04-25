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Рэпер Pharaoh почтил память Василия Уткина в песне из нового альбома

Рэпер Pharaoh почтил память Василия Уткина в песне из нового альбома
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Российский рэп-исполнитель Глеб Голубин (Pharaoh) почтил память Василия Уткина в песне из своего нового альбома. Журналист и комментатор скончался 19 марта 2024 года в возрасте 52 лет.

Музыкант посвятил Уткину строчку «царствие небесное, родной мой Вася Уткин» в композиции «Рок Стар Sh» из нового альбома «10:13».

Отметим, что Уткин рассказывал о дружбе с отцом Pharaoh футбольным агентом Геннадием Голубиным. Также музыкант мог написать гимн для ФК «Эгриси», президентом которого являлся Василий.

С шести до 13 лет Глеб Голубин профессионально занимался футболом, выступал за московские «Локомотив», ЦСКА и «Динамо».

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