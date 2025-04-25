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«Манчестер Юнайтед» может побороться с «ПСЖ» за подписание Лоботки из «Наполи» — TMW

«Манчестер Юнайтед» может побороться с «ПСЖ» за подписание Лоботки из «Наполи» — TMW
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«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» готовы провести переговоры с «Наполи» относительно подписания 30-летнего опорного полузащитника Станислава Лоботки. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, «Наполи» может продать словацкого футболиста, поскольку нацелен на омоложение состава. Однако итальянский клуб оценивает Лоботку в € 40 млн.

В нынешнем сезоне Лоботка принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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