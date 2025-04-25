Стало известно, где сыграют сборные России и Беларуси в товарищеском матче

Сборные России и Беларуси проведут товарищеский матч на новом Национальном стадионе в Минске. Игра состоится 10 июня.

«Могу подтвердить, что матч сборных Беларуси и России пройдёт на новом Национальном стадионе», — приводит ТАСС слова первого заместителя председателя Белорусской федерации футбола Андрея Василевича.

В 2025 году российская национальная команда провела две товарищеские встречи. 19 марта сборная России сыграла с Гренадой. Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 5:0. 25 марта Россия сразилась с Замбией. Команда Карпина одолела соперника со счётом 5:0.

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Как сборная России играет при Карпине: