ТВ «Реала» отреагировало на жалобы судей в преддверии финала Кубка Испании с «Барселоной»

Клубное телевидение мадридского «Реала» ответило на жалобы судей Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа и Гонсалеса Фуэртеса (арбитр на VAR), назначенных на финальный матч Кубка Испании с «Барселоной» (26 апреля). Ранее Бенгоэчеа и Фуэртес негативно оценили деятельность ТВ «сливочных», раскритиковавшего их работу. В частности, Бенгоэчеа не смог сдержать слёз, отвечая на вопрос о телевидении испанского гранда.

Кубок Испании . Финал Кубок Испании . Финал 26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

«Забавно слушать про высокий уровень испанских судей, когда ни один из них не поедет на клубный чемпионат мира. И это не мнение, а объективный факт. То же самое происходило и на финальных стадиях чемпионатов мира и Европы. О чём-то это говорит. Они должны учитывать, что уровень испанского судейства ниже нуля.

Как могло так получиться, что Де Бургос Бенгоэчеа, работающий на высоком уровне с 2017 года, не отсудил ни одного важного матча?

Футбол будет более здоровым, когда в нём не будет их [нынешних судей]. Справедливости станет больше, когда производство телетрансляций будет свободно от влияния «Барселоны». То, что делает телевидение «Реала», защищено свободой слова. Комитет арбитров не должен указывать, какие видео может делать то или иное медиа», — сказано в заявлении клубного ТВ «сливочных».

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