Тренер «Арсенала» Сторожук: получаю по 50-70 звонков с угрозами и пожеланиями сдохнуть

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук рассказал, что в течение месяца получает большое количество сообщений и звонков с угрозами из-за неудачных результатов команды в последних матчах. После возобновления сезона в Мелбет Первой лиге туляки одержали лишь одну победу в восьми встречах. В этих матчах «оружейники» потерпели четыре поражения и трижды сыграли вничью.

«Где-то месяц каждые два-три дня получаю по 30 сообщений плюс по 50-70 звонков в сутки с угрозами, оскорблениями и пожеланиями сдохнуть. И это до блокировки, если бы не она — их было бы куда больше. Причём трогают не только меня, но и жену с детьми. Выяснил, что на меня заказали спам-атаку, в том числе через коллекторские агентства.

Рассказывали, что с моими предшественниками в клубе поступали так же. Людей пытаются вывести на эмоции. Мне понятно, откуда это идёт. Однако если это продолжится, то я буду вынужден обратиться в правоохранительные органы.

Я не снимаю с себя ответственности. Для себя я самый большой критик. Но мне непонятно, зачем гендиректор Гриньковский озвучил игрокам послание от фанатов: «У болельщиков нет претензий к вам, есть претензии к тренеру». Благодарен ребятам, что они меня поддержали и сказали: «Мы — одна команда». Если я стал кому-то неугоден, то давайте садиться и общаться в правовом поле, по закону», — приводит слова Сторожука журналист Иван Карпов в своём телегерам-канале.

43-летний Александр Сторожук возглавляет тульский «Арсенал» с 2023 года. Ранее он работал в системе «Краснодара». Сторожук был исполняющим обязанности, а затем и главным тренером главной команды «Краснодара» в 2022 году.

После 29 сыгранных туров «Арсенал» располагается на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата. Команды из Тулы имеет в своём активе 36 очков.