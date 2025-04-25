Андрей Ещенко высказался о шансах «Спартака» на чемпионство в РПЛ

Бывший защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги, а также оценил шансы красно-белых на первое место в турнирной таблице чемпионата.

— «Краснодар» сейчас всё‑таки главный претендент на чемпионство?

— Если они все свои матчи выиграют, то их никто не обгонит. Если они где‑то потеряют, то чемпионом может стать и кто‑то другой. «Спартак» всего лишь в пяти очках от него. Это футбол, всё может быть.

— То есть для вас явного претендента на золото сейчас нет? И ЦСКА, и «Спартак», они все в гонке?

— Мне кажется, «Спартак» в большей степени, чем ЦСКА. ЦСКА ещё играть с «Краснодаром». Кто‑то в любом случае очки потеряет, — приводит слова Ещенко «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар», который набрал 55 очков по итогам 25 матчей. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит», отстающий от чёрно-зелёных на два очка. Тройку лидеров замыкает «Спартак». Красно-белые набрали 50 очков.

В матче 26-го тура РПЛ «Спартак» сыграет с ЦСКА. Игра состоится в эту субботу, 26 апреля, и начнётся в 19:30 мск.