«Динамо» Махачкала — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ

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Сегодня, 25 апреля, состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и «Краснодар». Команды будут играть на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы играющих команд:

«Динамо» Махачкала: Магомедов, Табидзе, Шумахов, Пальцев, Аззи, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Хоссейннежад, Агаларов, Касинтура.

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Коста, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Мозес.

«Динамо» Махачкала занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/2025. Команда набрала 27 очков за 25 матчей. «Краснодар» находится на первой строчке, заработав 55 очков за аналогичное количество игр.