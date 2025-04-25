«Мы оставим душу на поле». Игрок «Реала» Вальверде — о финале Кубка Испании с «Барселоной»
Поделиться
Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде высказался о предстоящем финале Кубка Испании, в котором «сливочные» сыграют с «Барселоной». Встреча состоится 26 апреля. Начало игры — в 23:00 мск.
Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Эль класико», в которых мы играли в этом сезоне, были убогими, а не плохими. Мы должны были добиться гораздо большего в обоих матчах. Теперь у нас есть отличный шанс взять реванш у «Барселоны». Мы оставим душу на поле в субботу, чтобы посвятить этот титул нашим болельщикам», — приводит слова Вальверде Madrid Universal.
Напомним, предыдущие три встречи между «Реалом» и «Барселоной» завершились победами каталонцев.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 апреля 2025
-
20:00
-
19:57
-
19:47
-
19:43
-
19:40
-
19:36
-
19:31
-
19:23
-
19:22
-
19:19
-
19:16
-
19:05
-
19:05
-
19:04
-
18:50
-
18:48
-
18:47
-
18:35
-
18:20
-
18:19
-
18:16
-
18:12
-
18:01
-
17:46
-
17:45
-
17:38
-
17:33
-
17:25
-
17:21
-
17:12
-
17:04
-
17:00
-
16:49
-
16:43
-
16:40