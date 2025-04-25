«Мы оставим душу на поле». Игрок «Реала» Вальверде — о финале Кубка Испании с «Барселоной»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде высказался о предстоящем финале Кубка Испании, в котором «сливочные» сыграют с «Барселоной». Встреча состоится 26 апреля. Начало игры — в 23:00 мск.

Кубок Испании . Финал Кубок Испании . Финал 26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

«Эль класико», в которых мы играли в этом сезоне, были убогими, а не плохими. Мы должны были добиться гораздо большего в обоих матчах. Теперь у нас есть отличный шанс взять реванш у «Барселоны». Мы оставим душу на поле в субботу, чтобы посвятить этот титул нашим болельщикам», — приводит слова Вальверде Madrid Universal.

Напомним, предыдущие три встречи между «Реалом» и «Барселоной» завершились победами каталонцев.