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«Мы оставим душу на поле». Игрок «Реала» Вальверде — о финале Кубка Испании с «Барселоной»

«Мы оставим душу на поле». Игрок «Реала» Вальверде — о финале Кубка Испании с «Барселоной»
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Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде высказался о предстоящем финале Кубка Испании, в котором «сливочные» сыграют с «Барселоной». Встреча состоится 26 апреля. Начало игры — в 23:00 мск.

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Эль класико», в которых мы играли в этом сезоне, были убогими, а не плохими. Мы должны были добиться гораздо большего в обоих матчах. Теперь у нас есть отличный шанс взять реванш у «Барселоны». Мы оставим душу на поле в субботу, чтобы посвятить этот титул нашим болельщикам», — приводит слова Вальверде Madrid Universal.

Напомним, предыдущие три встречи между «Реалом» и «Барселоной» завершились победами каталонцев.

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