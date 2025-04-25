«Скоро увидимся». Доменико Кришито поздравил «Зенит» со 100-летием клуба

Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито сообщил, что 25 мая приедет на Матч легенд, приуроченный к юбилею санкт-петербургского клуба. Также экс-футболист поздравил сине-бело-голубых со 100-летием.

«Привет! Это Доменико Кришито. Я хочу поздравить «Зенит» с замечательным праздником — 100-летием клуба! Поздравляю также его потрясающих болельщиков, вместе с которыми мы пережили много славных моментов. Кстати, скоро мы увидимся, потому что 25 мая состоится Матч легенд. Я с большим удовольствием вернусь в Санкт-Петербург и проведу там с вами несколько дней. Крепко обнимаю! Пока!» — сказал Кришито в видео в телеграм-канале «Зенита».

Бывший защитник выступал в составе санкт-петербургского клуба с 2011 по 2018 год. С «Зенитом» он дважды становился чемпионом России.

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