Стала известна реакция Федерации футбола Испании на просьбу «Реала» отстранить судей

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) и Технический судейский комитет (CTA) не намерены предпринимать никаких действий в отношении арбитров Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа и Гонсалеса Фуэртеса, назначенных на финальный матч Кубка Испании с «Барселоной» (26 апреля). Об этом сообщает Marca.

Кубок Испании . Финал Кубок Испании . Финал 26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Реал» попросил RFEF отстранить Бенгоэчеа и Фуэртеса от судейства игры с сине-гранатовыми после того, как они подвергли критике клубное телевидение «сливочных». Однако изначально ТВ «Королевского клуба» опубликовало видео с разбором ошибок названных рефери. Отметим, что, отвечая на вопрос о критике со стороны телевидения «Реала», Бенгоэчеа не смог сдержать слёз.

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