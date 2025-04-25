Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна реакция Федерации футбола Испании на просьбу «Реала» отстранить судей

Стала известна реакция Федерации футбола Испании на просьбу «Реала» отстранить судей
Аудио-версия:
Комментарии

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) и Технический судейский комитет (CTA) не намерены предпринимать никаких действий в отношении арбитров Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа и Гонсалеса Фуэртеса, назначенных на финальный матч Кубка Испании с «Барселоной» (26 апреля). Об этом сообщает Marca.

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Реал» попросил RFEF отстранить Бенгоэчеа и Фуэртеса от судейства игры с сине-гранатовыми после того, как они подвергли критике клубное телевидение «сливочных». Однако изначально ТВ «Королевского клуба» опубликовало видео с разбором ошибок названных рефери. Отметим, что, отвечая на вопрос о критике со стороны телевидения «Реала», Бенгоэчеа не смог сдержать слёз.

Материалы по теме
«Реал» требует отстранить судью от работы на финале Кубка Испании — COPE

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android