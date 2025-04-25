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Дмитрий Тарасов заявил, что готов подписать контракт с «Локомотивом»

Дмитрий Тарасов заявил, что готов подписать контракт с «Локомотивом»
Дмитрий Тарасов
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Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что он не завершил игровую карьеру и готов снова выступать за команды Российской Премьер-Лиги и Первой лиги, в том числе в составе красно-зелёных. В составе железнодорожников 38-летний Тарасов становился чемпионом России и трижды выигрывал Кубок страны.

— Вы не объявляли о завершении карьеры, только о приостановлении в 2021 году.
— Значит, я ещё нахожусь в этой стадии. Пока я ещё не завершил карьеру. Я действующий профессиональный футболист. Если нужен, готов перейти. Но предложений что-то нет (улыбается).

— Какие готовы рассмотреть?
— Первая лига, РПЛ. «Локомотив» рассмотрю. Я готов, в сумасшедшей форме! — приводит слова Тарасова «Матч ТВ».

За свою профессиональную игровую карьеру Тарасов выступал за «Томь», «Москву», «Рубин» и «Велес».

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