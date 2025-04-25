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Серхио Франсиско возглавит «Реал Сосьедад» с начала сезона-2025/2026

Испанский специалист Серхио Франсиско станет главным тренером «Реала Сосьедад» с начала сезона-2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Серхио Франсиско Фото: пресс-служба «Реала Сосьедад»

Трудовое соглашение с 46-летним тренером будет рассчитано на один сезон.

Серхио Франсиско с 2022 года тренирует вторую команду «Реала Сосьедад». Отмечается, что 26 апреля он проведёт последний матч с командой из третьей лиги Испании и 28 апреля приступит к планированию нового сезона для первой команды.

На посту главного тренера «Реала Сосьедад» Франсиско заменит Иманола Альгуасиля, который ранее объявил об уходе из клуба по окончании текущего сезона.

После 33 сыгранных встреч бело-голубые располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 42 очка. В следующем туре подопечные Иманола Альгуасиля сыграют с «Атлетиком» из Бильбао. Матч состоится 4 мая, начало — в 22:00 мск.