Мбаппе может не сыграть с «Барселоной», Анчелотти сомневается в его форме — Radio Marca

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти сомневается в физической форме нападающего Килиана Мбаппе, из-за чего французский футболист может не принять участия в финальном матче Кубка Испании с «Барселоной» (26 апреля). Об этом сообщает Radio Marca.
По информации источника, в случае если Мбаппе не сыграет с сине-гранатовыми, вместо него в центр поля выйдет полузащитник Даниель Себальос.
Есть вероятность, что на позиции правого защитника появится Лукас Васкес.
Французский нападающий повредил лодыжку в ответной встрече четвертьфинала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:2). Он не принимал участия в тренировке команды в преддверии матча 32-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» из Бильбао (1:0).
Килиан Мбаппе встретился со своей статуей в музее мадам Тюссо: