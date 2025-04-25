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Мбаппе может не сыграть с «Барселоной», Анчелотти сомневается в его форме — Radio Marca

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти сомневается в физической форме нападающего Килиана Мбаппе, из-за чего французский футболист может не принять участия в финальном матче Кубка Испании с «Барселоной» (26 апреля). Об этом сообщает Radio Marca.

Кубок Испании . Финал Кубок Испании . Финал 26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

По информации источника, в случае если Мбаппе не сыграет с сине-гранатовыми, вместо него в центр поля выйдет полузащитник Даниель Себальос.

Есть вероятность, что на позиции правого защитника появится Лукас Васкес.

Французский нападающий повредил лодыжку в ответной встрече четвертьфинала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:2). Он не принимал участия в тренировке команды в преддверии матча 32-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» из Бильбао (1:0).

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