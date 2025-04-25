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В тульском «Арсенале» прокомментировали слова главного тренера об угрозах в свой адрес

В тульском «Арсенале» прокомментировали слова главного тренера об угрозах в свой адрес
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В пресс-службе тульского «Арсенала» прокомментировали слова главного тренера Александра Сторожука об угрозах в свой адрес. Ранее наставник команды рассказал, что в течение месяца получает большое количество сообщений и звонков с угрозами из-за неудачных результатов команды в последних встречах.

«ПФК «Арсенал» Тула не располагает информацией о якобы поступающих в адрес главного тренера команды Александра Сторожука угрозах. Команда в рабочем режиме готовится к следующему матчу с волгоградским «Ротором», — заявили «Чемпионату» в пресс-службе клуба.

После возобновления сезона в Мелбет Первой лиге туляки одержали лишь одну победу в восьми встречах. В этих матчах «оружейники» потерпели четыре поражения и трижды сыграли вничью. После 29 сыгранных туров «Арсенал» располагается на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата. Команды из Тулы имеет в своём активе 36 очков.

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