«Это неправильно». Флик высказался о ситуации с давлением ТВ «Реала» на судей

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал ситуацию с жалобами судей, назначенных на финал Кубка Испании, на клубное телевидение мадридского «Реала», ранее подвергшего их критике. Например, ТВ «сливочных» отметило, что при судействе Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа сине-гранатовые побеждают чаще, чем они.

«Не знаю, что сказать. Для меня это спорт. Это игра, футбол, ничего больше. Не думаю, что это правильно. Болельщики хотят увидеть игру футболистов, а для этого нужны судьи. Не защищать арбитров — значит не придерживаться правил честной игры. Мы должны уважать рефери. Это то, что должны делать все: клубы, тренеры, футболисты», — сказал Флик на пресс-конференции.

В финале Кубка Испании «Барселона» встретится с «Реалом». Матч состоится завтра, 26 апреля.

Кубок Испании . Финал Кубок Испании . Финал 26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

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