Экс-игрок «Спартака» Глушаков — о будущем: во Второй лиге я уже побывал, мне хватило

Бывший полузащитник московского «Спартака» и национальной команды России Денис Глушаков высказался о возможном возвращении в профессиональный футбол. С февраля 2025 года 38-летний Глушаков выступает за медийный «СКА-Ростов».

— Я о завершении карьеры пока не объявлял. Насчёт возвращения в профессиональный футбол посмотрим, время покажет. Пока думаю, о завершении карьеры не объявляю. Играю за «СКА-Ростов», нахожусь в неплохой форме.

— Готовы рассмотреть любые лиги: ФНЛ-2, ФНЛ, РПЛ?

— В ФНЛ-2 уже побывал, хватило мне, спасибо. Лучше уж я в Медиалиге поиграю, — приводит слова Глушакова Sport24.

За свою профессиональную игровую карьеру Глушаков выступал за «Нику», «СКА-Ростов» (во времена участия команды во Второй лиге), иркутскую «Звезду», «Локомотив», «Ахмат», «Химки», «Пари НН», костромской «Спартак» и армянский «Урарту».