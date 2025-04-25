Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Спартака» Глушаков — о будущем: во Второй лиге я уже побывал, мне хватило

Экс-игрок «Спартака» Глушаков — о будущем: во Второй лиге я уже побывал, мне хватило
Денис Глушаков
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник московского «Спартака» и национальной команды России Денис Глушаков высказался о возможном возвращении в профессиональный футбол. С февраля 2025 года 38-летний Глушаков выступает за медийный «СКА-Ростов».

— Я о завершении карьеры пока не объявлял. Насчёт возвращения в профессиональный футбол посмотрим, время покажет. Пока думаю, о завершении карьеры не объявляю. Играю за «СКА-Ростов», нахожусь в неплохой форме.

— Готовы рассмотреть любые лиги: ФНЛ-2, ФНЛ, РПЛ?
— В ФНЛ-2 уже побывал, хватило мне, спасибо. Лучше уж я в Медиалиге поиграю, — приводит слова Глушакова Sport24.

За свою профессиональную игровую карьеру Глушаков выступал за «Нику», «СКА-Ростов» (во времена участия команды во Второй лиге), иркутскую «Звезду», «Локомотив», «Ахмат», «Химки», «Пари НН», костромской «Спартак» и армянский «Урарту».

Материалы по теме
Андрей Ещенко высказался о шансах «Спартака» на чемпионство в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android