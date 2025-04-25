Тренер «Ливерпуля» Слот рассказал, в какой момент футбольного матча испытывает наслаждение

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос, сумеет ли он насладиться игрой 34-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом», в которой мерсисайдцы могут досрочно стать чемпионами Англии. Встреча состоится 27 апреля.

«Мне нравится ходить на «Энфилд» каждый раз, но в тот момент, когда судья даёт свисток, или даже до этого, когда я провожу свои встречи, конечно же, всё внимание сосредоточено на том, чтобы заработать очки или одержать победу.

Мы всегда довольны только победой, а одного очка недостаточно. Момент, которым ты наслаждаешься, — это в основном когда судья даёт финальный свисток. Это те три, четыре или пять минут, когда ты действительно счастлив, когда ты уходишь с поля.

Потом ты заходишь в раздевалку, где всегда видишь одного или двух игроков, которые не так счастливы, как я, потому что они не играли, и тогда ты уже начинаешь думать: «Ладно, с этим тоже надо разобраться». А потом мне нужно идти общаться с прессой.

В основном это три, четыре или пять минут, когда ты действительно счастлив, а затем снова начинается обычная жизнь тренера. Наслаждение — это то, что вы делаете после того, как судья дал финальный свисток», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

«Красные» опережают «Арсенал», идущий вторым, на 12 очков. В случае если «Ливерпуль» наберёт хотя бы одно очко, команда досрочно станет чемпионом Англии.