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Флик: цель «Барселоны» — требл, но у нас на пути «Реал», поэтому будет сложно

Флик: цель «Барселоны» — требл, но у нас на пути «Реал», поэтому будет сложно
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о грядущем финальном матче Кубка Испании с мадридским «Реалом», который состоится в субботу, 26 апреля.

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У нас есть шанс выиграть три трофея, и это наша цель. Но мы знаем, что это будет трудно, потому что впереди матч с «Реалом», у которого отличная команда. Команда должна насладиться этим финалом. Нам следует наслаждаться завтрашним днём», — сказал Флик на предматчевой пресс-конференции.

Игра между «Барселоной» и «Реалом» пройдёт на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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